Dybala sui social: “Votatemi per la squadra dell’anno di Fifa”… ma la Juve è su PES

TORINO – Tra i calciatori è sempre più comune la passione per i videogames, tra questi quelli che vanno per la maggiore sono PES e Fifa, giochi di calcio. Da anni è spopolato Fifa Ultimate Team, una modalità nel gioco targato EA Sports nella quale ogni giocatore può crearsi la propria squadra con delle carte. Sono molti i calciatori professionisti che si dilettano nel tempo libero con le console, tra questi anche Paulo Dybala che ha addirittura lanciato un appello social ai suoi fan chiedendo di votarlo per essere inserito nella squadra dell’anno di Fifa20, il problema è che la Juve ha dato l’esclusiva a PES, gioco targato Konami e rivale di Fifa.

