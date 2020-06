Dybala si lega a vita alla Juve

TORINO – Sembra che l’amore tra la Juventus e Paulo Dybala sia destinato a continuare per ancora tanto tempo. La Joya infatti, dopo il Covid, è tornato al gol e alle sue grandi prestazioni, con la Juventus che sta lavorando al suo rinnovo. Il nuovo contratto dell’argentino dovrebbe portarlo in scadenza nel 2024, con un sensibile aumento di stipendio che lo porterebbe a guadagnare più di 10 milioni di euro a stagione, diventando il secondo bianconero più pagato della rosa dopo Cristiano Ronaldo. Ma attenzione perché, proprio nelle scorse ore, Luciano Moggi ha sganciato una vera e propria bomba di mercato, clamoroso annuncio in diretta TV: “Sono certo, andrà alla Juve!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<