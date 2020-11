Dybala si allena da solo alla Continassa

TORINO – La Juventus aspetta Paulo Dybala, e l’argentino non sembra abbia voglia di farsi attendere ancora dalla sua Signora e dai tifosi bianconeri, che ogni giorno gli dimostrano tutto il loro amore.

Il 10 bianconero sta vivendo un tumultuoso inizio di stagione, legato alle voci sul rinnovo e ai problemi fisici che hanno condizionato le sue prime partite: per questo la Joya è stato visto ieri alla Continassa ad allenarsi da solo, per cercare di ritrovare al più presto la forma smarrita e continuare a far gioire i tifosi bianconeri.