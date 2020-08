Dybala scalpita: aumentano le possibilità di vederlo con il Lione

TORINO – Antivigilia di Champions League per la Juventus, che venerdì sera affronterà il Lione per ribaltare l’1-0 dell’andata.

I bianconeri si stanno preparando alla Continassa per il match di ritorno con i francesi, passando il quale staccherebbero il pass per le final eight di Lisbona: Paulo Dybala sta provando a fare di tutto per essere della partita, con Maurizio Sarri e il suo staff che stanno monitorando la sua situazione e decideranno tra oggi e domani sul suo impiego.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<