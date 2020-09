TORINO – Dopo l’infortunio occorso contro il Lione lo scorso agosto, Paulo Dybala è pronto a riprendersi la Juve.

La Joya ha infatti iniziato ad allenarsi in gruppo, e Andrea Pirlo sta valutando le sue condizioni per il miglior reinserimento possibile all’interno della rosa: Dybala potrebbe andare in panchina domenica sera con la Roma per iniziare il suo graduale rientro in rosa dopo l’infortunio che è ormai alle spalle.