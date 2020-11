Dybala: rinnovo rimandato al 2021

TORINO – La Juventus e Paulo Dybala sperano di ritrovarsi presto in mezzo al rettangolo verde, prima ancora che introno ad un tavolo per discutere del rinnovo dell’argentino.

La Joya infatti ha rimandato con la società, e anche perché il suo procuratore è tornato in Argentina, i discorsi sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, e si sta con centrando sul campo: troppo importante infatti ritrovare la condizione e tornare a illuminare il campo come ha fatto nel finale della scorsa stagione.