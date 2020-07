Dybala raggiunge Platini

TORINO – La Juventus ha trovato alla ripresa del campionato un Dybala in condizioni straripanti.

Con il gol al Torino, di rara bellezza come i precedenti messi a segno in queste partite, Dybala ha raggiunto Michel Platini per gol segnati in bianconero in Serie A, che sono 68. Insieme agli altri messi a segno altre competizioni, Dybala è arrivato a 95 gol in maglia bianconera, a un passo dal traguardo dei 100, che Paulo spera segneranno solo un punto intermedio della sua avventura in bianconero.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<