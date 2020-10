Dybala punta la Champions League

TORINO – Il calciatore della Juventus Paulo Dybala è attualmente con la Nazionale Argentina, con la quale non ha disputato la prima, e nemmeno disputerà la seconda, partita per problemi gastrointestinali.

Il giocatore dovrebbe tornare domani a Torino e tornare a disposizione di Andrea Pirlo. Il numero 10 bianconero tornerà ad allenarsi in gruppo alla Continassa dopo il recupero dall’infortunio di questa estate, ma i problemi che gli hanno impedito di giocare in Nazionale potrebbero portare il tecnico bianconero a preservarlo per la partita di sabato contro il Crotone, per schierarlo nella prima giornata di Champions League in programma contro la Dinamo Kiev.