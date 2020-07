Dybala ora è sempre più decisivo

TORINO – Nel momento e nell’annata forse più difficile degli ultimi anni, la Juventus ha ritrovato Paulo Dybala.

La Joya, autore di 10 gol in campionato, sta dando segni di grande maturità ed evoluzione, dovuti anche alla presenza di Cristiano Ronaldo. La Joya sta incantando tutti, con 7 gol dei suoi 10 in campionato, arrivati sul punteggio di 0-0, e che spesso hanno dato il via ai bianconeri. Dybala è quindi sempre più al centro del progetto Juve, con il rinnovo sul contratto che dovrebbe arrivare a breve.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<