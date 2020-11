Dybala non va in Nazionale: 15 giorni per riprendersi la Juve

TORINO – La Juventus arriva alla sosta per le Nazionali dopo il pareggio beffa contro la Lazio di ieri pomeriggio, con molti giocatori che non risponderanno alla convocazione delle rispettive nazionali.

Tra questi, rimarrà sicuramente a Torino Paulo Dybala: la Joya rimarrà a Torino per problemi genito-urinali, ma Andrea Pirlo conta di concentrarsi su di lui in questi 15 giorni per rimetterlo in condizione. La Juventus ha bisogno del miglior Dybala, e il giocatore è pronto a mettersi al servizio del suo allenatore per ritrovare la forma migliore.