Dybala insieme alla Regione Piemonte contro il COVID

TORINO – L’attaccante della Juventus Paulo Dybala, dopo aver provato sulla sua pelle il COVID, diventerà nei prossimi giorni testimonial di una campagna di sensibilizzazione.

La Joya sarà infatti testimonial di una campagna di sensibilizzazione facendo un appello al rispetto delle norme necessarie per il contenimento del contagio, come l’uso di mascherine e il distanziamento. Dopo Ibra, un altro campione che si schiererà al fianco del governo per sensibilizzare l’opinione pubblica.