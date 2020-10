Dybala e Oriana a cena con i Ferragnez

TORINO – L’attaccante della Juventus Paulo Dybala sta lavorando per tornare in campo al più presto, con il Napoli già nel mirino.

In attesa delle risposte dal campo, Dybala si è concesso ieri sera una serata speciale in compagnia della sua compagna Oriana Sabatini: come testimoniato dalle Instagram Stories pubblicate dal cantante Fedez infatti, i due erano ieri sera a cena insieme al rapper e alla moglie Chiara Ferragni, con le due coppie che sembrano aver stretto un forte legame di amicizia.