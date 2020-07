Dybala e De Ligt squalificati per il Milan

TORINO – La Juventus affronterà domani sera il Milan nella gara valida per la trentunesima giornata di Serie A.

I bianconeri vogliono continuare a vincere per blindare il prima possibile lo Scudetto, anche se domani sera per farlo dovranno fare a meno di Paulo Dybala e Matthijs de Ligt, entrambi diffidati e ammoniti nel derby contro il Torino. I due avranno quindi un turno di riposo forzato, per arrivare al meglio alla sfida di sabato contro l’Atalanta.

