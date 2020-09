TORINO – Il calciatore della Juventus Paulo Dybala sta recuperando dall’infortunio occorsogli nella partita contro il Lione della scorsa stagione.

La Joya potrebbe tornare in campo per la partita contro il Napoli, saltando anche quella contro la Roma, ma il CT della Nazionale argentina Scaloni lo ha comunque inserito nella lista dei pre-convocati per le sfide della Seleccion contro Ecuador e Bolivia, valide per il girone di qualificazione sudamericano a Qatar 2022.