Dybala cerca la rinascita

TORINO – L’inizio di stagione non è stato dei migliori per Paulo Dybala, con i problemi fisici che lo hanno costretto ad una partenza in sordina, con la migliore condizione ancora lontana.

Sia la Joya che Andrea Pirlo hanno capito il momento delicato che sta attraversando il giocatore, in ritardo dal punto di vista fisico per i problemi di cui sopra. Dybala sta adesso cercando di recuperare la condizione migliore, sentendosi ancora, per sua stessa ammissione, al 50% del suo potenziale. Pirlo e la Juve aspettano, consci del salto di qualità che il giocatore potrà fare una volta ritrovata la condizione.