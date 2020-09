Dybala celebra i 40 milioni di followers: “Fatemi vedere come indossate la Dybalamask”

TORINO – In attesa di tornare a pieno a disposizione di Andrea Pirlo, che potrebbe non inserirlo nella lista dei convocati per Roma, Paulo Dybala ha festeggiato un traguardo sui social.

Il suo account di Instagram ha infatti registrato ieri i 40 milioni di followers con l’attaccante argentini che ha postato un video celebrativo della sua carriera e di ringraziamento verso i suoi seguaci: “Grazie del supporto! Per celebrare questo traguardo scattatevi un selfie con la Dybalamask e pubblicatelo.”