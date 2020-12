Dybala aspetta il derby… sotto la neve

TORINO – Il calciatore della Juventus Paulo Dybala non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori, con l’argentino che sta cercando di recuperare velocemente la migliore forma fisica e mentale.

Il numero 10 giocherà domani sera titolare nel derby in coppia con Cristiano Ronaldo, e spera di ritrovare la via del gol per uscire dal momento difficile che sta vivendo. Intanto Dybala si è svegliato sotto la neve che sta imbiancando in queste ore Torino, e ne ha approfittato per svagarsi con il suo cane e la sua compagna Oriana, come dimostrano le foto postate sul suo account Instagram: “Winter Wonderland” ha scritto il calciatore, che domani vuole a tutti i costi riprendersi la Juve.