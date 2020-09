Dybala accoglie Morata: “Che bello averti di nuovo”

TORINO – La Juventus ha scelto dopo molti giorni di trattative il suo nuovo numero 9, già passato per Torino anni fa. Pirlo infatti avrà a disposizione Alvaro Morata come attaccante per la sua nuova Signora, con lo spagnolo che torna in bianconero dopo l’addio del 2016. Il giocatore sta svolgendo le visite mediche e intanto i suoi ex, ora nuovi, compagni hanno iniziato a dargli il benvenuto: primo tra tutti Paulo Dybala che ha postato una Instagram Storie con una foto insieme ad Alvaro con scritto “Che bello averti di nuovo”, segno della felicità del suo ritorno anche per i compagni di squadra. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche altre pesantissime novità di mercato in casa bianconera. Ora Paratici non si ferma più, non solo Morata: già decise altre due (grandi) operazioni! >>>VAI ALLA NOTIZIA