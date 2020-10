Duels: Juventus vs Barcellona

HIGUAIN VS MASCHERANO

Nel 2010, in Sudafrica, Higuain vive il primo Mondiale della sua vita con l’Argentina. Il capitano di quella nazionale è Javier Mascherano. Tra loro ci sono 3 anni e mezzo di differenza, ma a distinguerli più di ogni altra cosa è la posizione in campo: il Pipita vive per il gol, el Jefecito ha con il tempo arretrato il suo raggio d’azione, la definizione di regista difensivo racchiude bene il suo modo di agire. Quando si affrontano in Juventus-Barcellona Gonzalo è al suo primo anno in bianconero, Javier pochi mesi dopo chiuderà la lunga esperienza in Spagna per avventurarsi in Cina. La gara li vede confrontarsi in diverse circostanze: il 9 bianconero fallisce un gol a tu per tu con Ter Stegen, ma lavora tanto e bene per la squadra. Il 14 blaugrana incappa invece in una serata piena di problemi e viene sovrastato di testa da Chielliniin occasione del 3-0.