Duels: Genoa-Juventus

CABRINI VS BENEDETTI

La sconfitta meno amara che ci possa essere, per quanto non abbia mai un sapore dolce, avviene quando a fine campionato i giochi sono ormai già fatti e le partite non hanno più importanza per la classifica. Succede alla Juventus nel 1984, a Genova incassa un 2-1 che non cambia di una virgola il senso della stagione perché ha già vinto lo scudetto e ha legittimamente la testa a Basilea, dove 3 giorni dopo andrà a conquistare la Coppa delle Coppe. Eppure i bianconeri vanno in vantaggio con un gol di Antonio Cabrini. Lo vediamo contrastare Paolo Benedetti, in rete all’andata e anche l’anno precedente, sempre al Comunale. Quel giorno, però, il Genoa batte la Juve ma non evita la retrocessione in B. Dopo quella domenica, il 10 rossoblu ritroverà i bianconeri come avversari con le maglie dell’Avellino e del Lecce.