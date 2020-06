Duello per Tonali

TORINO – Il centrocampista del Brescia Sandro Tonali è finito nel mirino di Juventus e Inter, con le due squadre pronte a darsi battaglia per il suo cartellino.

Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha stabilito come prezzo di partenza per il cartellino del giocatore una cifra vicina ai 50 milioni di euro: Inter e Juventus sono pronte a farsi battaglia, con i nerazzurri che sarebbero favoriti dalla presunta volontà del ragazzo, che li preferirebbe ai bianconeri. Paratici però non molla, ed è pronto a convincere il giocatore in caso l’offerta sia migliore di quella dell’Inter.

