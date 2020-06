Due nuovi primati per Ronaldo

TORINO – Dopo due prestazioni opache in Coppa Italia, Cristiano Ronaldo è tornato a fare quello che gli viene meglio, ovvero segnare.

Con il gol segnato ieri sera contro il Bologna, Ronaldo ha ritrovato fiducia e la via della rete, che gli ha anche consentito di firmare due nuovi primati: con 11 partite ancora da giocare, Ronaldo ha già superato il record di 21 reti messe a segno lo scorso anno in Serie A, arrivando a 22; e inoltre firmando la rete numero 43 in 54 partite disputate nel

nostro campionato, è diventato il portoghese più prolifico di sempre superando Rui Costa, che per mettere a segno 42 gol ci aveva però impiegato ben 12 stagioni e 339 partite.

