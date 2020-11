Dubbi sulla mediana per Pirlo

TORINO – La Juventus inizierà il girone di ritorno del gruppo della Champions League questa sera contro il Ferencvaros, per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione.

Andrea Pilro ha ancora qualche dubbio di formazione, legato soprattutto al centrocampo. In ballottaggio per una maglia da titolare ci sarebbero infatti Weston McKennie e Dejan Kulusevski: la scelta di uno rispetto all’altro andrebbe a modificare l’assetto tattico bianconero all’inizio della partita, anche se poi è probabile una staffetta tra i due a partita in corso.