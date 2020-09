Dubbi sul futuro di Rugani

TORINO – La Juventus continua a costruire la rosa per la stagione in corso, con il mercato che chiuderà alla fine di questa settimana.

I bianconeri stanno tentando di piazzare gli esuberi rimasti in rosa, e uno di questi è il difensore centrale Daniele Rugani: il giocatore non rientra infatti nei piani di Andrea Pirlo, e la Juventus sta provando a cederlo. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Valencia, che però lo vorrebbe in prestito, formula non gradita ai bianconeri che continuano a trattare.