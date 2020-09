TORINO – Il calciatore della Juventus Aaron Ramsey, dopo una stagione non facile in bianconero, potrebbe lasciare Torino.

La sua prima stagione alla Juventus non è infatti stata facile visto i guai fisici e vista la situazione della squadra in generale, e Fabio Paratici potrebbe decidere di sacrificarlo: il dirigente vorrebbe inserirlo in qualche scambio, vista la difficoltà di venderlo a 15/20 milioni, che sono la cifra che vorrebbe guadagnare.