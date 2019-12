Dubai, incontro tra ex Juventus: Morata in vacanza con Lichtsteiner

TORINO- Quasi tutti i campionati sono fermi per le festività natalizie e i calciatori dei vari club ne stanno approfittando per godersi un periodo di riposo in famiglia. Tra questi anche l’ex centravanti della Juventus Alvaro Morata, che ha scelto Duabi come destinazione per le vacanze con la bella Alice e i figli Leonardo e Alessandro. Quella negli Emirati Arabi, per il centravanti dell’Atletico, è stata anche l’occasione per una rimpatriata con l’ex compagno Stephan Lichtsteiner, con lui in bianconero dal 2014 al 2016. Il tutto è stato immortalato in una delle stories su Instagram del numero 9: