Douglas Costa verso la permanenza: vuole convincere Pirlo

TORINO – Il calciatore della Juventus Douglas Costa, che sembrava destinato a lasciare i bianconeri, potrebbe rimanere a Torino.

Il giocatore infatti non era uno di quelli da cedere per forza, e dopo aver rifiutato molte destinazioni avrebbe deciso di rimanere in bianconero per giocarsi le sue carte in vista di una stagione molto impegnativa.

Il numero 11 bianconero vuole infatti convincere il tecnico Andrea Pirlo della sua utilità rispetto al progetto juventino, con una grande attenzione agli infortuni che il giocatore vuole mettersi alle spalle.