Douglas Costa su Telegram: “Si arriva Suarez”

TORINO – La Juventus continua a cercare sul mercato la punta per il prossimo anno, con Luis Suarez che sembra sia la prima scelta dei bianconeri. Mentre la Juventus aspetta che la situazione si sblocchi, a mettere altra carne al fuoco ci ha pensato Douglas Costa: attraverso il suo canale Telegram infatti il calciatore ha riposto ad una domanda sull'arrivo di Luis Suarez scrivendo: "Non ne ho idea" per poi continuare "Si arriva Luis". Alcuni tifosi ci hanno visto una conferma, anche se probabilmente questa interpretazione è suggestionata dalle due frasi divise.