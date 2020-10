Douglas Costa saluta la Juve: “Grazie mille, è stato un piacere”

TORINO – Nella giornata di ieri si è chiuso il calciomercato, con la Juventus che è riuscita a piazzare gli esuberi che erano presenti in rosa.

Il brasiliano Douglas Costa è stato uno di questi, ed è tornato al Bayern Monaco in prestito secco per un anno: attraverso il suo profilo Instagram il brasiliano ha voluto salutare la Juventus e i suoi ex compagni con un post.

“Grazie mille Juventus, è stato un piacere. FinoAllaFine” ha scritto il brasiliano, salutando il club che ritroverà comunque a fine stagione.