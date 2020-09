TORINO – La Juventus continua a lavorare sul mercato in uscita per sfoltire la squadra a disposizione di Andrea Pirlo.

Tra i possibili partenti tra le fila bianconere ci sarebbe anche il brasiliano Douglas Costa, pedina sacrificabile per fare cassa o per qualche scambio. Su di lui è tornato il Manchester United, che non potendo più prendere Sancho dal Borussia Dortmund ha virato con decisione verso l’11 bianconero.