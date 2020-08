Douglas Costa la chiave per Pogba

TORINO – La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di un centrocampista per la prossima stagione. Uno dei nomi che i bianconeri non hanno mai smesso di seguire è quello di Paul Pogba, che Paratici vorrebbe riportare a Torino anche dietro richiesta di Pirlo: nelle ultime ore si sarebbe aperto uno spiraglio per la trattativa visto che lo United è interessato a Douglas Costa, che potrebbe essere scambiato per il francese. Ma attenzione perché in queste ore sta circolando anche un’altra clamorosa suggestione per il mercato bianconero. Colpo capolavoro, Paratici e Pirlo tentano il miracolo: sarebbe una magia! >>>VAI ALLA NOTIZIA

