TORINO – Questo pomeriggio la Juventus scenderà in campo contro il Torino nel derby della Mole in programma all’Allianz Stadium.

Il calciatore bianconero Douglas Costa ha voluto caricare l’ambiente in attesa della partita postando una foto che lo ritrae abbracciato a Cristiano Ronaldo: “Dietro ogni risultato c’è sempre un’altra sfida! Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo! So let’s go Juve!”