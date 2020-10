Douglas Costa atteso al J Medical per le visite

TORINO – La Juventus ha sbloccato l’arrivo di Federico Chiesa alla Fiorentina grazie soprattutto alla cessione di Douglas Costa, arrivata nella giornata di ieri.

Il brasiliano infatti tornerà a giocare in Germania, al Bayern Monaco, in prestito secco, ritornando così il campionato tedesco dove aveva fatto bene.

Il giocatore è atteso al J Medical per svolgere le visite mediche con sul club bavarese, a cui la Juventus ha permesso di effettuare i controlli suo giocatore presso la sua struttura medica, anche per accorciare i tempi del passaggio del numero 11 in Baviera.