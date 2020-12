Dossena: “Juve favorita con il Porto, ma nulla è semplice”

TORINO – L’ex difensore di Liverpool e Napoli Andrea Dossena ha parlato intervistato dai microfoni della trasmissione Taca La Marca, ai quali ha commentato i sorteggi di Champions League.

“Sulla carta la Juventus è favorita contro il Porto anche se il Lione lo scorso anno ha dimostrato che nulla è semplice. La Lazio contro il Bayern parte nettamente sfavorita, in questo momento i tedeschi sono detentori del titolo e giocano il miglior calcio d’Europa. L’Atalanta se la può giocare contro questo Real, non è più lo stesso degli anni passati e anche l’Inter poteva fare meglio. Sicuramente dovremo vedere le condizioni delle squadre tra 2 mesi, che nel calcio sono un’eternità. Anche il mercato e la corsa ai ripari può sortire effetti, ma non la vedo difficile come per la Lazio.”

