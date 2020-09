Domani la presentazione di McKennie

TORINO – Dopo i primi allenamenti con la squadra e la prima uscita con l’under 23 di sabato Weston McKennie è pronto ad entrare ufficialmente nel mondo bianconero.

Il giocatore infatti verrà presentato domani alla stampa in conferenza stampa dalla sala dedicata dell’Allianz Stadium per presentarsi ai giornalisti e ai suoi nuovi tifosi. Il primo giocatore americano della Juventus è pronto quindi a entrare in tutto e per tutto nel mondo bianconero con entusiasmo e concentrazione.