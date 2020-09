Di Natale: “Pirlo farà bene, Scudetto sarà lotta a due tra Juve e Inter”

TORINO – L’ex giocatore dell’Udinese Antonio Di Natale ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Pirlo alla Juve? Andrea è un ragazzo talmente intelligente che riuscirà a far bene portando la sua idea di calcio. È una persona molto seria e preparata. Andrea vuol giocare col centravanti con la prima punta e ha ragione. Poi ha Cristiano Ronaldo e Dybala che a me ricorda molto Vincenzo Montella. Credo che possano giocare insieme, tutti e tre. Così la Juve sarebbe molto forte, ma, comunque, parte sempre da una base in più. Ha vinto nove scudetti di fila”.

“L’Inter stavolta è vicinissima. Mancava uno step, adesso è lì. Io credo che il prossimo campionato sarà una lotta a due, con la Juve per lo scudetto. Con Vidal l’Inter aggiunge tanta qualità. Recupera Nainggolan che ha fatto bene a Cagliari. Ha giocatori importanti davanti e la forza di un allenatore come Conte. Le sfuriate? Le fa per attirare l’attenzione. Per arrivare seriamente alla Juve che vuole battere.”