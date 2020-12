Deschamps: “Rabiot? Se l’ho richiamato è perché lo merita, la Juve gli ha permesso di diventare più duro”

TORINO – Il tecnico della Francia Didier Deschamps, ex giocatore della Juventus, ha prato del centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ai microfoni di Nice Matin, e del suo ritorno in Nazionale.

“Le porte non sono mai chiuse, magari possono succedere cose che non mi piacciono, ma nel suo caso era più nei confronti della nazionale che nei miei. Se l’ho richiamato, non è per fargli un piacere, ma perché era di nuovo competitivo e non dirò il contrario dopo la partita con il Portogallo.”

“Adrien è maturato e in capacità di impatto. E’ sempre stato un giocatore tecnico, ma lo sento molto più determinato, più concentrato. A Torino o fai così o te ne vai. La Juve è un’ottima scuola e questo gli ha permesso di diventare più duro. Anche in fase di recupero è diventato molto più efficace”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<