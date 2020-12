Deschamps: “Pogba? Non rispondo ai procuratori, lui deve prendere le decisioni giuste per la sua carriera”

TORINO – Continuano a far rumore le dichiarazioni rilasciate da Mino Raiola sul futuro di Paul Pogba, che a fine anno lascerà Manchester per stessa ammissione del suo procuratore.

Sulla vicenda è intervenuto anche il CT della Francia Didier Deschamps, che ha parlato del Polpo: “Se cominciassi a rispondere alle dichiarazioni di ogni procuratore, zio, cane, nonna e nonno… Non ho intenzione di rispondere, possono dire quello che vogliono. La cosa importante per me sono i giocatori, che sia Giroud o Pogba, loro devono prendere delle decisioni per la loro carriera. Siamo ad inizio dicembre e Paul è a Manchester. Dopo non so cosa succederà.”

