Demiral verso il rientro

TORINO – La Juventus continua a ricomporre la rosa grazie al rientro graduale di molti degli infortunati.

L’ultimo in ordine di tempo è il difensore centrale Merih Demiral, che dopo l’infortunio al ginocchio patito lo scorso febbraio contro la Roma, nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il giocatore potrebbe essere pronto per la fine del campionato e l’inizio della fase finale della Champions League in programma ad agosto.

