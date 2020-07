Demiral verso il recupero

TORINO – Il difensore della Juventus Merih Demiral continua a lavorare per tornare in campo il prima possibile.

Il giocatore sta recuperando dall’infortunio, e si sta allenando con doppie sedute per recuperare al meglio: il rientro in campo è previsto per la metà del mese di luglio, con Demiral che punta alla partita con la Lazio del 20 per ricominciare a dare alla Vecchia Signora il suo importante contributo in questo finale di stagione.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<