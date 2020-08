Demiral si allena alla Continassa e aspetta Pirlo

TORINO – La Juventus lunedì si ritroverà alla Continassa agli ordini di Andrea Pirlo per iniziare la nuova stagione.

Chi è già a Torino e si sta già allenando è il difensore bianconero Merih Demiral: il turco sta rientrando dall’infortunio che lo ha fermato tutta la seconda parte della scorsa stagione e si è allenato e ha recuperato sotto gli occhi dei medici del J Medical per rientrare in forma. Ora il difensore aspetta il resto della squadra per iniziare lunedì la preparazione.

