Demiral salterà il Ferencvaros

TORINO – La Juventus ha perso ieri sera la sfida contro il Barcellona valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League, per 0-2, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

I bianconeri hanno chiuso anche ieri sera la partita in dieci uomini, a causa dell’espulsione di Merih Demiral. Con il rosso di ieri sera il centrale sarà costretto a saltare la partita di settimana prossima contro il Ferencvaros, e Pirlo spera di recuperare al più presto almeno uno dei suoi centrali, per non trovarsi anche settimana prossima in emergenza.