Demiral pronto a scendere in campo

TORINO – La Juventus affronterà questa sera all’Allianz Stadium la Dynamo Kiev, nella partita valevole per il penultimo turno della fase a gironi della Champions League.

I bianconeri cercheranno la vittoria per andarsi a giocare il primo posto nell’ultima sfida a Barcellona, e per farlo Pirlo dovrebbe schierare una formazione che vedrà per la prima volta in stagione una difesa con tre centrali di ruolo. Il tecnico ha infatti ritrovato Merih Demiral, che questa sera giocherà con De Ligt e Bonucci in un’inedita difesa.