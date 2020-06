Demiral: “Presto in gruppo, i compagni mi sono stati vicino”

TORINO – Il difensore della Juventus Merih Demiral ha parlato intervistato dai microfoni di The Bleacher Report.

“Mi sento bene, entro breve credo che mi riunirò al gruppo. All’inizio è stato tutto fantastico, poi purtroppo mi sono infortunato. I miei compagni però non mi hanno abbandonato e hanno continuato a starmi vicino: da loro ho ricevuto grandi motivazioni.”

“CR7 è un professionista esemplare: fece doppietta contro l’Udinese e si allenò lo stesso dopo il match. Si è anche aggiudicato in carriera cinque volta la Champions League: per me è il torneo più ambito dopo il mondiale.”

