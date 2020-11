Demiral-De Ligt: la Juventus ricomincia dalla coppia del futuro

TORINO – La Juventus in emergenza in difesa anticipa i tempi, e sabato sera a Cagliari dovrebbe scendere in campo con la coppia di centrali che rappresenteranno il futuro della Signora.

Complici le assenze di Bonucci e Chiellini infatti, Andrea Pirlo accanto a Danilo nella sua difesa a tre schiererà Matthijs de Ligt e Merih Demiral: i due rappresentano i due giocatori sui quali i bianconeri puntato per blindare la difesa del futuro, e sabato sera contro il Cagliari i due affronteranno il loro primo banco di prova, dopo aver giocato insieme in coppia per soli 20 minuti fino ad oggi.