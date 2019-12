Demiral convince tutti e allontana le voci

TORINO – La Juve in estate ha rafforzato molto il reparto arretrato con gli innesti di Demiral, De Ligt e Danilo, tre elementi con fin qui hanno risposto bene. Il centrale turco ha però avuto un periodo un po’ buio ad inizio anno, soprattutto quando a sostituire Chiellini, suo alter ego, è stato De Ligt, nonostante le caratteristiche dell’ex Sassuolo fossero più simili a quelle del capitano. Un brutto colpo da mandare giù, come i pochi minuti concessogli da Sarri, tanto da valutare l’addio. Poi la svolta. In una settimana il tecnico l’ha mandato due volte consecutive in campo dal primo minuto, contro Bayer Leverkusen e Udinese. Le sue prestazioni sono state ben superiori alla sufficienza, riconquistando così tutto l’ambiente bianconero e allontanando le tanti voci di mercato. Sarri insiste nel volere la sua permanenza e adesso forse anche il giocatore sembra essersi convinto.