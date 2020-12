Demiral: ancora una settimana prima del rientro

TORINO – La Juventus di Andrea Pirlo ha inanellato due vittorie consecutive che hanno dato morale al gruppo, ed ora punta a trovare la terza contro il Genoa domenica.

Della partita non sarà sicuramente il difensore centrale Merih Demiral, ancora alle prese con l’infortunio, e che in settimana dovrebbe essere sottoposto agli esami che potrebbero dargli il via libera. Il turco potrebbe quindi ritrovare la panchina per la partita contro il Parma, prima dell’ultima dell’anno contro la Fiorentina.

