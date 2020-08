Del Piero: “Vittoria dell’Inter potrebbe dare un senso al rapporto con Conte”

TORINO – L’ex capitano e calciatore della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Mi auguro che Lukaku superi il fatto di non segnare mai contro le grandi e quindi che possa portare l’Inter a vincere al titolo perché a me lui come giocatore piace. Questa finale, in caso di vittoria, potrebbe dare un senso ancora più importante al rapporto di Conte con l’Inter e al futuro dei nerazzurri.”

