Del Piero: “Spero questa partita sia uno spartiacque per il cammino della Juve”

TORINO – L’ex giocatore e capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei bianconeri sul Barcellona di ieri sera.

“La Juve ha ritrovato il cuore? Ce l’avevano già, sono riusciti con qualche episodio a tirarlo fuori. Ci auguriamo per la Juve che questa partita sia spartiacque per il cammino: consapevolezza che nasce dopo certe partite, dopo aver giocato così, aver messo cuore, testa, tattica e tutto il resto. Queste solo le partite che fanno la differenza. Guardate quanti giocatori in area in un cross, cose che denotano che tutti hanno in testa una cosa: giocare insieme. Fondamentale.”

