Del Piero: “Sicuro che Pirlo trasformerà quest’opportunità in successo”

TORINO – L’ex giocatore e Capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato intervistato dai microfoni di Forbes di Andrea Pirlo.

“Sono rimasto molto sorpreso dalla nomina di Pirlo perché ha raggiunto quella posizione molto presto. Sono sorpreso perché pensavo che la Juve avrebbe scelto diversamente. Questa è una grande sfida per tutti, ma il club è molto forte, la squadra è molto brava e Andrea è un ragazzo eccezionale. Non conosco cosa ci sia nella sua mente e cosa voglia fare all’interno del campo, ma lo conosco personalmente, quindi credo che sarà ben preparato e pronto a cogliere questa opportunità e trasformarla in successo”.